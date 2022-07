A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nessa quarta-feira (dia 6), na Rodovia Lúcio Meira, em Barra do Piraí, uma motocicleta que havia sido furtada em Volta Redonda. O furto ocorreu no dia 13 de fevereiro do ano passado e, de acordo com os agentes, o condutor alegou ter adquirido o veículo por R$ 2 mil e apresentou um CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) digital com indícios de falsificação.

O motociclista foi levado para a delegacia de Barra do Piraí, onde ficou preso. A moto apreendida foi devolvida ao proprietário.

Foto: Divulgação/PRF