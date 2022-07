O corpo de uma mulher, identificada como Sthefany Laura Teles Caetano Pereira da Silva, de 23 anos, foi encontrado no fim da tarde do sábado (dia 9), nas proximidades do residencial Alphaville, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

O cadáver apresentava sinais de tortura, com cortes, aparentemente feito por navalha, no rosto e em outras regiões. Ela teve o cabelo cortado pelos assassinos. Ao lado do cadáver, a perícia recolheu sete estojos de calibre 9 milímetros.

Até o momento, a Polícia Civil não tem suspeitos do crime.