Policiais militares do 28º Batalhão prenderam, na manhã desta quinta-feira (dia 21), dois suspeitos de tráfico de drogas, em Volta Redonda. A prisão ocorreu na Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço.

Com os suspeitos, os agentes encontraram e apreenderam uma pistola calibre 9mm equipada com kit rajada, dois carregadores de pistola, 782 pinos de cocaína, mil pinos vazios e etiquetas diversas.

Na ocasião, a equipe fazia um patrulhamento pela área, onde houvera um homicídio no dia anterior. Os PMs tiveram atenção voltada para os dois indivíduos com mochilas, que, ao avistar a guarnição, tentaram fugir, se desfazendo das mochilas no caminho. A dupla foi capturada e conduzida para a 93ª DP junto com o material apreendido.

Foto: Divulgação PM