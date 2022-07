Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.502 da Mega-Sena, sorteado na noite de quarta-feira (dia 20), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 13 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram 16-20-21-39-44-55.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 103 apostadores acertaram a quina e vão receber R$ 22.920,73 cada. Outros 2.914 acertaram a quadra e faturaram R$ 1.157,38.

O concurso 2.503 acontece no sábado (dia 23) e o sorteio começa a partir das 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h, em qualquer casa lotérica do país ou pela Internet.