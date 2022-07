O presidente da FOA, Eduardo Prado, foi painelista e homenageado no 51º Encontro de Empresários G10, nesta sexta-feira (dia 29). Essa edição teve como tema a “Liderança Empreendedora”. O evento aconteceu no auditório da Fecomércio RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro), no Flamengo, na capital fluminense.

Inspiração como liderança educacional, o presidente da FOA recebeu homenagem por reconhecimento à sua atuação frente à instituição, como Destaque Empreendedor do Ano. E a cada menção ao seu nome, era destacada a relevância do Centro Universitário de Volta Redonda, “o maior do Sul Fluminense”, sobretudo pelo presidente do G10, Marcos Oliveira. Afirmação apresentada, inclusive, por meio de um vídeo institucional que exibiu as ofertas de cursos, estrutura e atendimentos realizados ao longo dos 54 anos de Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e 22 anos de UniFOA.

Painel

No painel, participaram com ele a investidora Carol Paiffer, CEO da Atom e apresentadora do Shark Tank Brasil; o presidente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro (ASSERJ), Fábio Queiróz; o presidente da Alterdata Software, Ladimir Carvalho; e Mira Noronha, executiva global de atração de talentos e employer brand da Vale.

Durante o debate, mediado pela jornalista Letícia Freitas, que é vice-presidente do G10, Eduardo Prado fez um panorama sobre os desafios da pandemia para as empresas como um todo, incluindo as instituições de ensino, e a necessidade de reinvenção.

“Quem tem uma visão mais ágil, mais rápida, consegue estar à frente. E existe a diferença entre quem copia mais rápido e quem inventa. Existe um grupo que não precisa acompanhar o que está acontecendo, porque ele faz acontecer”, ressaltou e completou sua fala dizendo sobre o esforço que os profissionais de educação precisaram fazer para estarem “mais integrados ao século XXI, assim como os estudantes”.

Outra explanação feita por Eduardo Prado foi a respeito do olhar para a necessidade de outro. E mencionou uma citação sempre relacionada na instituição. “Você cuida de mim e eu cuido de você”. Ao longo do evento, seu posicionamento recebeu elogios tanto dos participantes quanto dos espectadores, que lotaram o auditório da Fecomércio.

O evento foi aberto pelo presidente da Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Júnior, e ainda contou com a execução do Hino Nacional pelo violinista internacional Allyrio Mello e a atração musical foi o cantor Marco Vivan. Além da presença de outras personalidades, que também foram homenageada: como Sorato, ex-jogador de futebol do Vasco da Gama, campeão Brasileiro e da Libertadores da América; e da medalhista em Ginástica Aeróbica, Manoella Aparecida.

Prestigiado

Eduardo foi prestigiado por funcionários da FOA/UniFOA e familiares que acompanharam todo o evento: a esposa, Cecília Prado; a superintendente Executiva, Josiane Sampaio; o assessor de Conformidade Regulatória, Leonardo Prado; a supervisora de Eventos, Lara Prado; o supervisor de Almoxarifado, Oberdan Prado; o advogado Thiago Gravina; os secretários da Presidência, Elizete de Souza e Alcides Júnior; o assessor da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, Alessandro Orofino; e Lucinha Azeredo, membro da família; Gilberto Perrut, representando a Divisão de Transporte da FOA; além do presidente da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda).

Foto: divulgação