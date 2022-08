A Polícia Militar apreendeu uma pistola com sete munições, no início da madrugada desta segunda (dia 8), no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

Os agentes foram verificar denúncia de que havia homens armados no bairro e desconfiaram de um veículo que trafegava na Avenida Beira-Rio. Os ocupantes conseguiram escapar, mas foram localizados no bairro.

Segundo informação da PM, dois homens efetuaram três disparos contra os agentes, que revidaram. Eles conseguiram fugir, mas os outros ocupantes do veículo foram abordados. Foram encontradas duas placas de carro com a mesma identificação no automóvel, pertencentes a um carro roubado.

Os policiais continuaram em ronda no Ilha Parque e abordaram um jovem que portava uma pistola e que negou ter disparado contra os agentes. Ele apontou um outro ocupante do veículo como autor dos disparos.

O caso está sendo registrado na 93ª DP de Volta Redonda.