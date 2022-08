A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam de forma integrada durante a última semana (1º a 7 de agosto), com ações de fiscalização em diversos bairros, na operação “VR em Ordem”. Vinte e oito veículos em situação irregular foram recolhidos ao Depósito Público Municipal.

Foram 22 motocicletas e seis automóveis envolvidos em irregularidades como: veículo sem placa; motorista dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH); dirigir com a CNH que não seja compatível; dirigir motocicleta com escapamento adulterado (barulhenta); deixar o veículo em estado de abandono e estacionar bloqueando garagens, impedindo moradores de entrar ou sair de casa – após recebimento de denúncias pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

“As equipes continuarão focadas nas irregularidades e as fiscalizações vão continuar, para que possamos trazer mais paz aos moradores de Volta Redonda. Recebemos denúncias diárias de pessoas incomodadas com as motos barulhentas e contamos com a população para nos ajudar a planejar as nossas ações”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR