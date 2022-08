Termina na próxima segunda-feira (dia 15) o prazo para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro de candidatas e candidatos às eleições de outubro. Para as candidaturas a deputados federais, estaduais e distritais, cada sigla poderá indicar candidatos no número de todas as cadeiras a serem ocupadas, mais uma. Vale lembrar que a legislação eleitoral prevê que, no mínimo, 30% dessas candidaturas às eleições proporcionais deverão ser preenchidas por mulheres.

Antes dos eleitores tomarem conhecimento da lista oficial e completa dos concorrentes, já é possível saber os bens declarados dos candidatos que já fizeram o registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral. Os registros ocorreram após a homologação dos respectivos nomes nas convenções partidárias realizadas pelas legendas.

Entre os políticos com reduto eleitoral em Volta Redonda e Barra Mansa, o maior patrimônio, por enquanto, é de Deley (PSD), que declarou ter R$ 1,8 milhão. O mais baixo é do candidato do União Brasil, Baltazar, que afirmou ter R$ 46 mil. Nos patrimônios (não só desses dois, mas de todos os candidatos) podem ser incluídos imóveis, investimentos, cotas em empresas, veículos e até dinheiro em espécie.

Até a tarde de quinta-feira (dia 11), a lista de bens declarados ou o registro de candidaturas de quatro candidatos das duas cidades que anunciaram previamente que concorrerão a deputado federal não constava no site do TSE. São eles: Ademir Melo (PODE); Carlinhos Santana (MDB), Neném (União Brasil) e Raone Ferreira (PSB). Deixando claro que Folha do Aço está adotando o nome que os políticos escolheram para aparecer nas urnas.

Confira ao lado o valor declarado dos candidatos que já tiveram os valores atualizados no site do TSE:

Baltazar (União Brasil)

R$ 46.377,91

Geraldinho do Gelo – (União Brasil)

R$ 67.800,00

Fatima Lima (PSD)

R$ 84.126,64

Hermiton Moura Vem Pra Direita (PL)

R$ 191.185,34

Furlani (União Brasil)

R$ 328.855,96

Samuca Silva – (União Brasil)

R$ 346.572,46

Delegado Antônio Furtado (União Brasil)

R$ 786.505,97

Léo Joalheria (PODE)

R$ 830.769,50

Leonardo Vidal (NOVO)

R$ 1.185.047,37

Deley (PSD)

R$ 1.891,512,43