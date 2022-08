Nos primeiros 90 minutos da decisão do Campeonato Carioca A2, o Volta Redonda acabou derrotado por 2 a 1 pelo Olaria, em partida disputada nesta quarta-feira (dia 17), na Rua Bariri. Pedrinho marcou o gol tricolor. Anderson e Xandinho anotaram para os donos da casa.

A partida de volta será no dia 24 ou 25, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título.

Antes, o Esquadrão de Aço terá a primeira partida da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo-SP, domingo, dia 21, às 11h, no estádio Santa Cruz.

O jogo

Com um início de jogo truncado e pouco jogado, muito por conta do péssimo estado do gramado da Rua Bariri, as duas equipes pouco criavam e apostavam na bola área. E foi assim que o Olaria abriu o placar aos 20 minutos, com o zagueiro Anderson, após falta cobrada por Pedrinho.

Em busca do empate, o Voltaço tentava nos chutes de fora de Pedrinho e nas bolas alçadas na área procurando os atacantes Lelê e Bruno Santos, porém, não conseguiu igualar o marcador no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, os donos da casa ampliaram a vantagem com Xandinho, aos seis minutos.

O Voltaço acabou ficando com um jogador a menos aos 16 minutos, após o volante Danrley receber o segundo cartão amarelo. Porém, mesmo com a desvantagem numérica, o Esquadrão de Aço seguiu em busca do seu primeiro gol e conseguiu marcar com Pedrinho, aos 20 minutos, em cobrança de falta.

O Volta Redonda seguiu pressionando em busca do empate e quase marcou com Pedro Thomaz, que parou em grande defesa de Guilherme, e com Davison, que mandou por cima do gol em finalização próximo a pequena área. Mas a partida terminou Olaria 2×1 Volta Redonda.

Foto: Úrsula Nery/Agência FERJ