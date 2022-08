No início de setembro, a Feira do Empreendedor do Sebrae Rio volta a acontecer de forma presencial, com expectativa de receber 30 mil visitantes. A décima edição do evento terá palestras, oficinas, rodadas de negócios, consultorias individuais e salas de capacitação, reunindo mais de 120 pequenos negócios que vão expor seus produtos.

A Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e em parceria com os cursos de Engenharia e Administração da Universidade de Vassouras, vai participar do maior evento de estímulo ao empreendedorismo do estado, que será realizado entre os dias 1° e 3 de setembro, no Centro de Convenções ExpoMag, na cidade do Rio. “Recentemente, me reuni com Julio Cezar Rezende (diretor do Sebrae) e alinhei a participação de Vassouras nesse evento. Teremos um stand para divulgar produtos da cidade, como cachaça e café, o artesanato local, os atrativos turísticos, o Centro de Convenções General Sombra e muito mais”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, enfatizando que o evento será “especialmente importante pelo estímulo aos produtores de cachaça e café e pela oportunidade de divulgar o turismo e expandir o APL do Café do Vale do Café”.

Para o prefeito Severino Dias, a presença de Vassouras na Feira do Empreendedor abre novos horizontes para os vassourenses. “Nossa gestão estimula muito os empreendedores. Nossa cidade possui pequenos negócios com muito potencial e que merecem ser vistos pelo enorme número de visitantes da Feira”, disse o prefeito de Vassouras.

A inscrição gratuita para o evento ainda pode ser feita pelo site https://feiradoempreendedor.sebraerj.com.br/garanta-sua-vaga. A organização da Feira do Empreendedor ressalta que as vagas são limitadas.