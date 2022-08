A Polícia Federal pediu o arquivamento de um inquérito que investiga o ex-governador Luiz Fernando Pezão por suposto esquema de propina envolvendo obras no estado durante as gestões de Sergio Cabral e do próprio Pezão.

Em manifestação ao Ministério Público Federal, o delegado da PF responsável pelo caso ressaltou que “a única e principal fonte que originou o inquérito” foi uma delação de Sergio Cabral invalidada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Edson Fachin. Diante dessa decisão, concluiu a Polícia Federal, não há mais viabilidade para prosseguir com as investigações.

“Considerando que não há mínimos indícios de crime restantes (…) não se pode admitir a deflagração de um procedimento investigatório”, sustentou a PF, considerando encerrado o trabalho de instrução do inquérito.

Fonte: Agenda do Poder