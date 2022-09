Um motorista de 46 anos, embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi detido na noite de quarta-feira (dia 31), após causar um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu a informação sobre o acidente com vítimas na altura do km 255. No local, a equipe verificou que um veículo VW/GOL foi colidido na traseira por um VW/FOX, tendo o Gol ficado imobilizado sobre a faixa esquerda, virado para a contramão. Já o Fox, após a colisão, perdeu o controle, saiu da pista e desceu por uma ribanceira de cerca de quatro metros de altura, segundo a PRF.

Todos os quatro ocupantes dos dois veículos sofreram ferimentos, sendo socorridos pela equipe de resgate da CCR RIO SP para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.



No hospital a equipe apurou que o condutor do Gol alegou não se lembrar do ocorrido. Foi constarado também que o indivíduo não era habilitado e, ao realizar o teste etílico, foi confirmada a embriaguez ao volante com resultado 1,06 mg/L.

O passageiro do Gol, de 39 anos, que também apresentava sinais visíveis de embriaguez, alegou não se recordar de nada. Disse que estava dormindo no veículo e só se lembrava de estar no hospital.

Já os ocupantes do Fox, o condutor, de 50 anos, e o passageiro, de 35, alegaram que seguiam normalmente pela rodovia quando se depararam com o Gol imobilizado, e todo apagado, na faixa da esquerda não havendo como evitar a colisão.



A equipe da PRF acredita que o motorista do Gol tenha apagado ao volante, devido ao estado de embriaguez. Ele foi detido e enquadrado nos artigos 306 (embriaguez ao volante) e 309 (dirigir sem CNH, gerando dano) da Lei9.503/97(CTB). A ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí).



Além do registro criminal, foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH, embriaguez ao volante e licenciamento vencido, no valor total de R$ 4.108,58. Os veículos foram removidos para o pátio.

Foto: Divulgação PRF