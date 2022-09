Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram na noite de quarta-feira (dia 31) um caminhão M.Benz com placas de Cordeiropolis (SP) transportando mais de 12 mil litros de cerveja sem nota fiscal, em Barra Mansa. O total refere-se a 34.944 garrafas de 350 ml da bebida da marca Heineken. Segundo os policiais, foi solicitada a devida documentação fiscal ao caminhoneiro, de 45 anos, que alegou ter esquecido na firma.

Ainda de acordo com a PRF, foi solicitado então que ele fizesse contato com o responsável para que apresentasse, pelo menos, a nota fiscal de forma digital para comprovação de procedência e regularidade tributária da carga. “Como não foi apresentada a devida documentação fiscal da carga em forma física ou digital, o indivíduo e caminhão com a carga foram encaminhados para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi por transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, onde a ocorrência foi apresentada a um auditor fiscal para apreciação e que fossem tomadas as medidas cabíveis de ordem tributária pelo órgão competente”, diz a PRF.

O fato ocorreu por volta das 22h, quando o condutor do caminhão foi até o posto da Polícia Rodoviária Federal de Floriano para apresentar veículo regularizado após multas por infrações de trânsito e retirada de pendência do sistema. No entanto, a equipe da PRF verificou que uma das pendências não havia sido regularizada ainda, referente à troca de para-brisa danificado, além da ausência da documentação fiscal da carga.

Divulgação PRF