Estão abertas a partir desta terça-feira (dia 6) as inscrições para os cursos gratuitos de auxiliar de veterinária e montagem e manutenção de computadores. A oportunidade está sendo oferecida pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o ITEC (Instituto Tecnológico).

As inscrições podem ser feitas pelo período de 06 a 12 de setembro por meio do link: https://cutt.ly/eCztcZh. É permitida apenas uma inscrição por CPF. Após a escolha do curso não será possível realizar a troca, mesmo que esteja dentro do prazo de inscrição. O pré-requisito é estar cursando Ensino Fundamental ou Ensino Médio na rede pública, municipal, estadual e federal de Pinheiral.

O login e senha serão enviados até o dia 22 de setembro para o e-mail cadastrado no ato da inscrição, assim como o link para iniciar o curso que será realizado a distancia (EAD) entre os dias 23 de setembro e 23 de outubro. O curso não terá aula prática ou encontro presencial.

Confira outras informações do regulamento:

– Os certificados dos cursos são digitais e serão emitidos pelos alunos ao finalizar o curso dentro da plataforma EAD.

– Antes de finalizar a inscrição conferir se todos os dados estão corretos, não aceitaremos reclamações posteriores.

– Os prazos de inscrição, envio de login e realização do curso não serão prorrogados;

– Informações, dúvidas e suporte a erros na plataforma: 24999087528 opção 5 (SUPORTE EAD) atendimento somente pelo Whatsapp das 10h às 16h.