Representantes de três grupos de cinco alunos do curso de Publicidade e Propaganda do UniFOA marcaram presença no 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, sediado e organizado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), de 5 a 9 de setembro. Nesse evento, cujo tema foi “Ciências da Comunicação contra a Desinformação”, as estudantes Raíssa Casaño e Juliana Souza apresentaram os trabalhos premiados na 25ª edição do Intercom Sudeste, que aconteceu de 26 a 28 de maio deste ano, em Poços de Caldas (MG).

Os trabalhos que venceram a etapa regional e seguiram para a etapa nacional foram:

Campanha publicitária (conjunto/série): Campanha 190 Contra a Intolerância Religiosa – Raíssa Casaño Bernardino (aluna líder)

Campanha 190 Contra a Intolerância Religiosa – Raíssa Casaño Bernardino (aluna líder) Spot (avulso): Guaraná Antártica “É do Brasil!” – Iuri Alves da Silva (aluno líder)

Guaraná Antártica “É do Brasil!” – Iuri Alves da Silva (aluno líder) Produção audiovisual para mídias digitais (avulso ou conjunto/série): Senta que lá vem História: Um resumo da história do Cinema – Caio Henrique Rodrigues de Oliveira (aluno líder).

Na categoria Spot, os alunos fizeram um trabalho fictício para o Guaraná Antártica, exaltando o amor pelo futebol brasileiro e a ligação com o guaraná; já na categoria Vídeo para Internet, os alunos trabalharam a história do cinema, trazendo o tema de forma leve e divertida; a terceira premiação foi na categoria Campanha, que falou sobre intolerância religiosa, mostrando que agora os atendimentos do crime serão atendidos pelo 190 e esclarecendo que aquele que vê e não faz a denúncia também é conivente. A campanha foi dividida em três partes: educação, o papel do governo e matérias sobre alguns crimes, de maneira a chamar a atenção sobre um tema tão sensível e urgente. Uma campanha completa com vídeo, spot e post para as redes sociais.

“Saber que nosso trabalho foi eleito o melhor na categoria Sudeste foi muito importante. E apesar de infelizmente não levar o prêmio nacional, perdemos para um trabalho maravilhoso. O ganhador abordou um assunto bastante delicado e mereceu o reconhecimento. Também adquiri novas habilidades e expertises para o próximo congresso”, conta Raíssa Casaño, representante do grupo da categoria Campanha.

Sobre ter um trabalho reconhecido em um congresso nacional, ela não poupa gratidão: “É um sentimento inexplicável. Fico muito feliz em ter um trabalho reconhecido num congresso desse nível. Além de ser ótimo para o meu currículo, é uma experiência que vou levar para o resto da vida”, destacou a aluna do 3º ano, que participou do evento pela primeira vez.

Representando dois grupos, categorias Spot e Vídeo para Internet, Juliana Souza, estudante do 4º ano, já participou do evento em outras edições e disse que esta é sempre uma vivência enriquecedora: “Foi uma experiência incrível conhecer os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Brasil inteiro e ver a pluralidade de conceitos e a forma como toda a comunicação está crescendo”.

Raíssa dá uma dica preciosa para quem ainda não vivenciou uma experiência como esta: “O Intercom é um congresso muito importante para os cursos de Publicidade e Jornalismo. A dica que eu deixo para os alunos é que se inscrevam, e mesmo se o projeto não for aceito, tentem comparecer ao evento. É uma experiência única e vale a pena assistir às apresentações”.

Foto: divulgação