Um motorista, de 42 anos, foi preso no domingo (dia 18), após dirigir embriagado e causar um acidente, em Resende. O fato ocorreu na Rua Hostílio de Souza, no bairro Itapuca, onde duas pessoas ficaram feridas em razão da imprudência do condutor.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista entrou em uma contramão e colidiu de frente com o outro veículo, onde estavam as vítimas, um homem de 39 anos e uma mulher de 54. Os dois foram levados para o Hospital de Emergência de Resende.

Já o motorista foi conduzido ao posto da Polícia Rodoviária Federal, onde passou por teste de bafômetro que confirmou a embriaguez. Com isso, ele foi encaminhado para a delegacia de Resende e vai responder por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante.

Foto: Reprodução / Hospital de Emergência de Resende