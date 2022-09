Um corpo foi encontrado na tarde de domingo (dia 18), no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral. Segundo a Polícia Civil, o cadáver, já em avançado estado de decomposição, estava em uma das margens do rio, que fica na Rua 12 de Outubro, no bairro Parque Maíra.

O corpo foi removido por agentes dos bombeiros para o Instituto Médico Legal do bairro Três Poços, em Volta Redonda. Ainda não há a identificação da vítima.