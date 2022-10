Morreu na madrugada desta quinta-feira (dia 6), aos 73 anos, o prefeito de Piraí, Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, o Tutuca. Internado desde a última sexta-feira (dia 30) no Hospital Unimed de Resende, o político estava com câncer no fígado. Ele cumpria seu quarto mandado como chefe do Executivo da cidade do Sul Fluminense. O vice-prefeito, Dr. Ricardo Passos, assume o cargo.

Arthur Henrique é pai do deputado estadual Gustavo Tutuca, reeleito no último domingo (dia 2). Em entrevista recente à FOLHA DO AÇO, o parlamentar citou o pai ao ser questionado sobre a análise do resultado do pleito. “No meu caso, sempre fui um parlamentar aberto ao diálogo com todas as frentes. É algo que aprendi com meu pai, o prefeito Tutuca, e que levo pra minha vida de modo geral”.

De acordo com a assessoria de Gustavo Tutuca, o velório acontecerá a partir do meio-dia na Agremiação Esportiva Piraiense (Rua Comendador Sá, 25 – Centro). O sepultamento está previsto para às 17 horas.

Em sua rede social, o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, lamentou a notícia. “Hoje iniciamos lamentando muito a morte do nosso amigo Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, o Tutuca, prefeito de Piraí. Pai do deputado estadual Gustavo Tutuca e um homem que escreveu seu nome na história da política Fluminense. Ficam aqui meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e ao povo da nossa querida Piraí”.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, também divulgou nota de pesar. “Muito além de um grande político, que foi prefeito várias vezes, deputado outras tantas, Tutuca foi um homem extraordinário. Ótimo amigo, homem amável, agregador, exemplo para seus filhos, um líder de primeira grandeza. (…) Sua doença preocupou a todos, que torciam por sua cura. Mas o chamado Divino foi mais forte. Tutuca deixará grandes saudades e muitas memórias. Minha solidariedade a sua família e ao povo de Piraí”.

Mário Esteves, prefeito de Barra do Piraí, também falou da tristeza com que recebeu a notícia. “Um dos líderes políticos mais carismáticos do Sul Fluminense, com uma trajetória duradoura na vida pública, Tutuca ajudou a tornar Piraí uma cidade conhecida nacionalmente, com projetos inovadores e índices de referência em diversas épocas. Governou o município por diversas vezes, e a sua paixão por Piraí, pelo carnaval e pelo futebol, além do amor pela família, ficarão como marcas de um legado eterno. (…) Descanse em paz, companheiro”.