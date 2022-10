Policiais militares prenderam, no domingo (dia 9), duas jovens – de 20 e 21 anos – por tráfico de drogas, em Vassouras. A prisão foi realizada na Rua João XXIII, no bairro Residência, onde os agentes flagraram as duas com mais de um quilo quase de cocaína e quase 400 gramas de maconha. A droga estava distribuída em 960 pinos de cocaína e 41 unidades de maconha.

A operação ocorreu após uma denúncia. A dupla foi levada para a delegacia da cidade e ambas foram autuadas por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Foto: Divulgação PM