Um acidente ocorrido neste domingo (dia 9) fez uma vítima fatal na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão entre uma carreta com placa de São Leopoldo (RS) e um carro de passeio aconteceu na altura do km 272. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista sentido Barra do Piraí ficou obstruída e, neste momento, o trânsito flui no sistema ‘pare e siga’.

O condutor do Ford Fiesta veio à óbito no local. O motorista do caminhão, que é de Canoas (RS), foi encaminhado para a Santa Casa de Barra do Piraí. A passageira do carro foi levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. As vítimas ainda não foram identificadas.



Foto: Divulgação PRF