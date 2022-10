Dois homens foram encontrados mortos na tarde de terça-feira (dia 11) em rios que cortam o município de Barra do Piraí.

O primeiro, de um homem de 43 anos, foi encontrado por volta de 17h e estava às margens do Rio Piraí, no bairro Ponte do Andrade. O irmão reconheceu o corpo e informou à polícia que a vítima estava desaparecida há três dias.

Na segunda ocorrência, os bombeiros e policiais foram acionados para retirar o cadáver de um homem de aproximadamente 60 anos no Rio Paraíba do Sul, no Centro.

A Polícia Civil periciou os corpos, que foram levados para o IML.

Os casos foram registrados na delegacia.