Os municípios da Região Metropolitana e do interior do estado atendidos pela Rio+Saneamento começaram a receber a visita dos agentes da campanha “Atualize Já”. O objetivo é realizar a atualização cadastral dos clientes para garantir que todos tenham pleno acesso aos serviços oferecidos pela concessionária, bem como estimular a adesão de consumidores que não tiveram a oportunidade prévia de formalizar sua situação. As equipes estarão nos municípios de Rio Claro e Pinheiral.

A iniciativa também pretende identificar imóveis em situação irregular, ou seja, ligados à rede de abastecimento de água, mas que não têm matrícula na base de clientes da Rio+Saneamento. O objetivo é regularizar a ligação e o cadastro do cliente.

No total serão contempladas pela campanha “Atualize Já” 17 cidades da área de atuação da Rio+Saneamento localizadas nas regiões Metropolitana, Sul Fluminense, dos Lagos, Serrana, Norte e Noroeste Fluminense. Já nos 24 bairros da Zona Oeste do Rio que fazem parte da área de atuação da concessionária, a atualização cadastral é realizada em parceria com a Zona Oeste Mais Saneamento, empresa que cuida da coleta e do tratamento de esgoto na região, além da emissão da conta de água e atividades de cadastramento.

Primeiras visitas

Três bairros receberam em setembro as primeiras visitas das equipes da área comercial da Rio+Saneamento: São Miguel, em Seropédica, na Região Metropolitana; Usina Pureza e Chatuba, em São Fidélis, no Norte Fluminense; e Vila Mangueira, em São José de Ubá, no Noroeste do estado.

Somente em Seropédica, os agentes da concessionária realizaram cerca de 1.200 vistorias em imóveis previamente mapeados ao longo do mês no bairro São Miguel. Desse total, aproximadamente 400 visitas foram bem-sucedidas: 90 delas trataram do recadastramento de clientes; as demais resultaram na regularização de imóveis com ligações clandestinas.

Para Fábio Tinoco, gerente comercial da Rio+Saneamento na região Metropolitana, a campanha “Atualize Já” também é uma oportunidade para que a população das cidades contempladas conheça o serviço oferecido pela concessionária:

“Começamos a operar na região em agosto e, por isso, muitos moradores de Seropédica ainda desconheciam a nova concessionária de abastecimento de água. As visitas que temos feito aos bairros são uma oportunidade de nos apresentar à população, além de garantir que toda a comunidade receba um serviço de qualidade”, afirma Tinoco.

Na comunidade da Chatuba, em São Fidélis, as equipes trabalham na mesma região pelo segundo mês consecutivo. De acordo com Daniel Quintanilha, gerente comercial da Rio+Saneamento nas cidades das regiões Norte, Noroeste e dos Lagos, a demanda nos bairros tem sido alta:

“Como trabalhamos em bairros grandes, de elevada densidade populacional, muitas vezes o serviço pode levar mais de um mês. E por haver um elevado número de clientes com pendências cadastrais na nossa área de atuação, nossas equipes permanecem nas ruas por tempo indeterminado, até a conclusão do trabalho de recadastramento”, diz Quintanilha.

Até o fim de outubro, as equipes comerciais da concessionária vão atuar em mais sete bairros, localizados em seis cidades:

– Seropédica (Região Metropolitana): Fazenda Caxias

– Rio Claro (Sul Fluminense): Getulândia e Macundu

– Pinheiral (Sul Fluminense): Parque Maíra

– Rio das Ostras (Região dos Lagos): Rocha Leão

– São Fidélis (Norte Fluminense): Chatuba

– Carapebus (Norte Fluminense): Oscar Brito

Como é o procedimento?

Nas visitas a imóveis já matriculados na Rio+Saneamento, as equipes – formadas por agentes devidamente identificados e uniformizados – atualizam os dados cadastrais dos clientes e coletam informações de contato. Caso não haja hidrômetro instalado no local, é programada a colocação do equipamento medidor.

Já nos imóveis abastecidos irregularmente, o consumidor é cadastrado por meio do preenchimento de uma ficha com dados pessoais, assinatura e entrega de documentos. Em seguida, é agendada uma nova ligação de água com a instalação de hidrômetro.

Em caso de imóveis fechados, os funcionários da Rio+Saneamento deixam um panfleto com o aviso “estive aqui”. Quando o responsável pelo imóvel não está presente, a ida das equipes é remarcada para dia e horário alternativo, de acordo com a disponibilidade do consumidor. As visitas são realizadas sempre em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Foto: divulgação