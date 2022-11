A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Administração, abre na próxima quarta-feira (dia 16) as inscrições de concurso público para 48 vagas e cadastro reserva na área da Educação de nível superior, nível médio e nível fundamental e processo seletivo de 27 vagas e cadastro reserva de nível médio. As inscrições, cujos valores variam de R$ 50 a R$ 90, devem ser feitas até o dia 15 de dezembro, por meio do endereço eletrônico www.ibam-concursos.org.br. As provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023. Mais informações no edital já disponível no site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).

Estão disponíveis 12 vagas para Ensino Superior + cadastro de reserva; 10 vagas para ensino médio magistério; 21 vagas para ensino médio e 05 vagas para ensino fundamental.

Os cargos são de Professor I (10 vagas, sendo uma para PCD); Professor II – Educação Artística (02 vagas), Ciências (cadastro reserva), Educação Física (01 vaga), Geografia (01 vaga), História (01 vaga), Inglês (01 vaga), Matemática (cadastro reserva) e Português (01 vaga) -; Professor de Música (02 vagas); Pedagogo – Orientador Educacional (01 vaga); Pedagogo – Supervisor Escolar (01 vaga); Bibliotecário (01 vaga); Auxiliar de Creche (11 vagas, sendo uma para PCD); Mediador Educacional (10 vagas, sendo uma para PCD); Merendeira (05 vagas).

A remuneração varia de RS 1.243,55 para nível médio e fundamental e de 2.163,17 para professor I e de R$ 1.922,82, acrescido de benefícios como auxílio alimentação e auxílio cultura.

Valores das inscrições são de R$ 90 para o cargo de Bibliotecário, Professor e Pedagogo, de R$ 70,00 para Auxiliar de Creche e Mediador Educacional e de R$ 50,00 para Merendeira.

Já para o processo seletivo estão abertas 27 vagas + cadastro de reserva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. É necessário ter de ensino médio completo e residir na comunidade em que irá atuar. A remuneração será de R$ 2.424,00, acrescido de benefícios como auxílio alimentação e auxílio cultura. O valor da inscrição é de R$ 50,00.