A Polícia registrou uma tentativa de homicídio na noite de quarta (dia 16), no Morro da Conquista. A vítima, de 34 anos, foi baleada no rosto.

A Polícia Militar foi acionada assim que ele deu entrada no Hospital São João Batista. Ele não corre risco de morte. Os agentes acionados para averiguar o caso não conseguiram falar com o homem para saber as circunstâncias do crime.