A Prefeitura de Volta Redonda, por Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira (dia 21), a vacinação contra a Covid-19 dos bebês a partir de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, que tenham comorbidade ou deficiência. A secretaria de Saúde recebeu nesta sexta-feira (18) a primeira remessa com apenas 360 doses da vacina pediátrica Pfizer baby.

Devido à quantidade limitada de doses, a vacinação será realizada exclusivamente em unidades de saúde especificas, que contam com atendimento pediátrico, e para evitar aglomeração e desperdício até que novas doses sejam enviadas pelo Ministério da Saúde. A vacinação vai acontecer das 8h às 16h em quatro Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), nos bairros: Conforto, Jardim Paraíba, Retiro 1 e São Luiz.

Para facilitar o atendimento na segunda-feira, dia 21, os pais ou responsáveis podem agendar a vacinação pediátrica dos bebês através do link: abre.ai/vacinababy, a partir deste fim de semana (19 e 20). A secretaria ressalta que o agendamento é opcional.

“Num momento de aumento de casos da doença, é muito importante que os pais ou responsáveis levem suas crianças. Para facilitar, pode ser feito o cadastramento prévio pela internet, o que irá permitir que as doses, que são poucas, sejam distribuídas entre as unidades e que o atendimento seja facilitado”, explicou o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos.

Vasconcellos citou ainda que a Prefeitura de Volta Redonda está seguindo a decisão do Ministério da Saúde: as doses da Pfizer baby serão utilizadas, neste primeiro momento, prioritariamente em crianças que tenham comorbidade ou deficiência.

O esquema de vacinação da Pfizer baby requer três doses do imunizante, sendo as duas doses iniciais administradas com quatro semanas de intervalo, e a terceira, oito semanas depois. É necessário apresentar a caderneta de vacinação, CPF, cartão SUS, além do comprovante da condição clínica do bebê.

A secretaria de Saúde espera que haja continuidade no fornecimento de vacinas para esta faixa etária, pois está de acordo com os pareceres da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), que recomendam que todas as crianças a partir de seis meses possam se vacinar.

Confira a lista das comorbidades incluídas como prioritárias pelo Ministério da Saúde para vacinação de bebês a partir de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias:

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

– Doenças cardiovasculares

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênita;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

– Outras

Doenças neurológicas crônicas;

Doença renal crônica;

Imunocomprometidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de Down;

Cirrose hepática.

