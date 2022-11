Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado no fim da tarde de segunda-feira (dia 21), na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Paraty. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois veículos – uma picape Fiat Strada e uma Amarok – colidiram na altura no km 542.

O motorista da picape morreu na hora, enquanto os dois ocupantes do outro veículo sofreram ferimentos leves. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Foto: Divulgação PRF