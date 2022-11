O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça de Rio das Flores, realiza, nesta sexta-feira (dia 25), operação conjunta com a Polícia Civil para prender 14 traficantes que atuam no município. Com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), até no início da manhã, já haviam sido presos sete traficantes. Outros quatro tiveram os mandados cumpridos em presídios onde foram encontrados sete aparelhos celulares.

De acordo com a promotoria, todos os investigados integram a facção Comando Vermelho e estariam, cada qual com sua função, participando ativamente do tráfico de drogas na cidade de Rio das Flores, estando associados entre si, e com terceiros ainda não identificados. Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Rio Das Flores, Valença, Porto Real e Paraíba Do Sul, além dos presídios.

Por ser um município pacato com cerca de 9 mil habitantes, a entrada de uma facção criminosa preocupa. “Os crimes dessa facção têm graves repercussões para a sociedade local. Os crimes que identificamos foram praticados em datas recentes, o que demonstra que as prisões serão essenciais não só para a investigação, mas também para a prevenção de novos casos”, disse Gabriela Brandt, titular da Promotoria de Justiça de Rio das Flores.

Foto: divulgação MP