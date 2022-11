Um homem, de 33 anos, foi preso na tarde de domingo (dia 27), em Volta Redonda, acusado de roubar o celular de uma mulher, de 27 anos. O crime ocorreu no bairro Aterrado, nas proximidades da agência do Banco do Brasil.

Além do aparelho, policiais militares apreenderam com o indivíduo uma blusa camuflada semelhante à utilizada por soldados do Exército. O suspeito foi reconhecido pela vítima na delegacia. De acordo com a Polícia, ele teria ao menos 16 anotações criminais e agora vai responder por roubo.

Foto: Divulgação PM