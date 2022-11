O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado de secretários municipais; agentes da Defesa Civil; presidente da Câmara, Luiz Furlani, vereadoras Cristina Magno e Raiane Braga, percorreu ao longo desta quarta-feira, 30, as áreas atingidas pela chuva da noite de terça-feira, dia 29. Entre elas, o distrito de Amparo, onde conversaram com moradores.

“Recebi várias informações sobre o distrito e vim acompanhar a situação. Estive com a ex-vereadora Maria Lúcia, que é grande liderança da localidade, com os vereadores Furlani, Raiane e Cristina e as nossas equipes de Assistência Social, Defesa Civil e Desenvolvimento Rural. Todos nós viemos com o espírito e a intenção de somar esforços para melhorar a situação e prestar todo o auxílio às pessoas que foram afetadas pelo transbordamento do Rio do Turvo. Nosso dever é amparar todas as famílias e moradores de Amparo. Seguimos à disposição”, disse o prefeito.

De acordo com a Defesa Civil, as equipes seguem monitorando todas as áreas que tiveram ocorrências. “Foi uma chuva intensa que atingiu nossa região, nossa expectativa era de 25 milímetros, mas a média nas últimas 24 horas foi de 37 milímetros de chuva por hora. Aqui em Amparo, nós não temos uma régua de medição no Rio do Turvo, mas pelo que conversamos com os moradores o nível subiu 2,5 metros e nas casas chegou a 1,5 metros. Pelo histórico da localidade, a maioria das residências foi construída em um nível mais alto. Nós não precisamos acionar o Corpo de Bombeiros e tivemos aqui apenas duas ocorrências em que os moradores precisaram ser removidos e que já estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social”, detalhou o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos.

Localidade está sendo monitorada

O morador José Antônio Lessa relatou o ocorrido e destacou que a Defesa Civil já orientou todos os moradores. “A chuva de ontem teve início por volta das 17h, mas a água começou a subir mesmo por volta das 22h mais ou menos. A água não entrou na minha casa, todos nós aqui já conhecemos o histórico de transbordamento do Rio do Turvo e se você verificar que a maioria das casas tem dois andares ou estão em um nível mais elevado. As equipes da prefeitura já estiveram aqui, auxiliaram e explicaram para nós os procedimentos e agora é só esperar a água escoar para a vida voltar ao normal”, disse José.

De acordo com a Defesa Civil, todos os moradores já foram orientados e informados dos números de emergência. “Nós já alinhamos com os moradores e o Saae, o rio voltando ao seu curso, eles entram com os caminhões-pipa e o cloro para a limpeza e desinfecção das ruas e casas. Nossas equipes seguem em estado de alerta até sexta-feira, pois há expectativa de mais chuvas nesses próximos dias. Em caso de emergência ou demandas para a defesa civil, a população pode entrar em contato com o órgão através dos telefones 199 ou (24) 3028-9370”, disse João Vitor.

Fotos: Paulo Dimas