Em mais uma ação de fiscalização, a Receita Federal e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apreenderam nesta terça-feira (dia 6), cocaína, ecstasy, maconha, haxixe, metanfetamina, crack, nbone e cerca de R$ 10 mil em cédulas falsas.

A operação ocorreu no Centro dos Correios Doméstico do Aeroporto Internacional do Galeão. Todo o material foi encontrado em encomendas postais com origem ou destino para o Rio de Janeiro.

As quantidades de drogas apreendidas foram: 675 g de maconha, 4,132 kg de ecstasy, 2,930 kg de haxixe, 43 g de metanfetamina, 3,250 kg de cocaína, 49 g de crack e 1 unidade de nbone.

O trabalho contou com a equipe de cães de faro da Divisão de Vigilância Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), além de agentes da Delegacia da Polícia Civil no Galeão e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes também da Polícia Civil.

A atuação da RFB na repressão ao tráfico internacional de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à proteção da vida.

Foto: divulgação