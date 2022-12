Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram, nesta segunda-feira (dia 12), mais uma ação de fiscalização no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), na Zona Norte da Capital Fluminense. A operação contou com o apoio da Receita Federal e dos Correios.

Dando continuidade ao trabalho iniciado no último dia 30 de novembro, com a finalidade de fiscalizar e apreender substâncias entorpecentes remetidas por via postal, os agentes se deslocaram até o Terminal de Cargas dos Correios, onde apreenderam diversos pacotes.

Ao total, foram encontradas cinco caixas suspeitas de conter haxixe e seis envelopes com substância similar à ecstasy. As quantidades ainda não foram contabilizadas. As investigações seguem em andamento para identificar os remetentes e os destinatários.