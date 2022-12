Morreu na madrugada desta quarta-feira (dia 21), o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e não resistiu às complicações de um enfisema pulmonar.

O ator estava internado desde o fim de outubro para tratar do quadro. A informação do falecimento foi confirmada pela família.

Relembre a carreira

Pedro Paulo Rangel nasceu em junho de 1948 no Rio de Janeiro (RJ). Filho de dois funcionários públicos, descobriu o gosto pelo teatro aos 11 anos, por meio de um vizinho que era ator amador.

Ainda na infância, integrou o elenco da peça infantil “O Bruxo e a Rainha”, onde conheceu o ator Marco Nanini. Mais tarde, os dois estudaram juntos no Conservatório Nacional de Teatro, hoje a escola de teatro da UNIRIO. Teve sua primeira experiência no teatro na peça “Roda Viva”, de Chico Buarque, dirigida por Zé Celso, com quem também trabalhou na peça “Galileo Galilei”.

Entre outras obras de destaque estão as novelas “Torre de Babel” (1998), “Desejo Proibido” (2007), “Amor Eterno Amor” (2012) e as minisséries “A Muralha” (2000), “O Quinto dos Infernos” (2000) e “O Dentista Mascarado” (2013), sua última atuação na Globo.

Foto: reprodução TV Cultura