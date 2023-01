Um piloto de parapente ficou agarrado em uma arvore em um campo nos fundos do posto da Polícia Rodoviária Federal de Floriano, na tarde desta quinta-feira (dia 26). O fato inusitado ocorreu na altura do km 293 da Rodovia Presidente Dutra, quando o homem tentava o pouso.

De acordo com a PRF, foi necessário acionar equipes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio para resgatar o paraquedista, que saiu ileso.

Ele informou aos agentes que iniciou o salto em Japeri e veio através de térmicas e vento até Barra Mansa, onde estava acostumado a pousar, porém ocorreu o acidente.

O paraquedista tem 41 anos e é do Rio de Janeiro. Ele fez contato com amigos para buscá-lo no local.

Foto: Divulgação PRF