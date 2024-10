Uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, sobre uma marmoraria que funcionava sem as licenças, levou a Polícia Militar Ambiental ao município de Quatis, com objetivo de averiguar as informações.

De posse da denúncia, os agentes foram ao bairro Mirandópolis nessa terça-feira (dia 22) e encontraram o local denunciado na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, onde foram recebidos por uma funcionária. Ao tomar conhecimento da denúncia do Linha Verde sobre poluição, barulho e funcionamento sem alvará, a mesma apresentou a licença de operação com validade até o ano de 2026 e um alvará de localização e funcionamento, sendo esse último vencido em 2021.

No mesmo instante, a funcionária entrou em contato com um senhor e ele informou, presencialmente, que a Prefeitura Municipal de Quatis estaria providenciando o alvará e que a documentação seria apresentada ainda naquele dia. Os policiais então procederam com os dois à delegacia, onde foi apresentado uma mensagem via aplicativo sobre o alvará de localização e funcionamento, com validade à 2027. Porém, de acordo com os policiais ambientais, a empresa estaria infringindo uma das condicionantes. A ocorrência foi registrada na 100ª DP.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).

Foto: Divulgação