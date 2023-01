Após receber denúncias sobre uma carreta transitando de forma perigosa e quase causando acidente, agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram o condutor, de 27 anos, com ‘rebite’, na Dutra, em Floriano, Barra Mansa. O rebite é uma droga derivada da anfetamina, que oferece uma falsa sensação de excitação e bem-estar, mantém o indivíduo em estado de alerta e dura de quatro a 12 horas no corpo.

Segundo a PRF, durante a abordagem, foi questionado ao caminhoneiro se ele fazia uso de alguma substância para dirigir, já que, ao ser verificado o cronotacógrafo da carreta, foi observado que em outras viagens passou muito tempo ao volante.

Ainda de acordo com os agentes, em revista na cabine do veículo, foram encontrados uma cartela, parcialmente consumida, do medicamento Nobésio Extra Forte, que tem como princípio ativo a anfetamina e é de venda proibida no país. Também foi encontrado um frasco plástico contendo mais 151 comprimidos do mesmo medicamento e quatro cápsulas transparentes contendo um pó na cor bege, aparentando ser o medicamento manipulado conhecido como Venvanse, que tem como princípio ativo a lisdexanfetamina, um medicamento tarja preta de venda controlada usado para tratar TDAH, mas que também costuma ser utilizado como “rebite” ilegalmente.

Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF em desfavor do indivíduo com base no artigo 28 da Lei 11.343/06. Após os devidos procedimentos o motorista foi liberado.

Foto: Divulgação PRF