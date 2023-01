Um homem de 27 anos foi baleado no braço direito, na noite da quinta-feira (dia 26), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Ele foi socorrido no Hospital São João Batista.

De acordo com o HSJB, para onde o rapaz foi socorrido, ele passou por uma cirurgia e está em observação. Ainda não se sabe as circunstâncias do fato.

Foto: ilustrativa