Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de dois homens suspeitos do assassinato do sargento da PM Renato Tostes Carvalho, de 44 anos, na última terça-feira (dia 24), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do bairro São Gonçalinho, em Paraty. Segundo os agentes, outros dois suspeitos foram identificados e estão sendo procurados.

Segundo o delegado Marcello Russo, o crime teria sido praticado pelo fato de Tostes estar realizando muitas prisões. “O inquérito está finalizado, com a identificação completa dos autores e a materialidade já comprovada”, disse o delegado.

Os assassinos utilizaram um Honda Fit prata e fizeram seis disparos de fuzil contra o policial, que estava a caminho do trabalho, segundo informações da polícia. O agente chegou a ser levado ao hospital da cidade, mas não resistiu.

Até o momento, 12 pessoas foram presas durante as ações conjuntas entre a PM e Polícia Civil, realizadas desde o dia do crime, além da apreensão de um fuzil que pode ter sido usado no assassinato do sargento, três pistolas e um revólver, além de entorpecentes.

Foto: Polícia Civil