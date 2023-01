A prefeitura de Volta Redonda anunciou a expansão das bases de segurança integrada no município. Os bairros Jardim Belvedere, Sessenta, Vila Rica, Rio das Flores e Roma ganharão unidades com a presença de guardas municipais e policiais militares, que farão patrulhamentos pelas regiões e monitoramento de câmeras. Esses espaços funcionarão nos mesmos moldes da unidade do Retiro.

O anúncio foi feito na quinta-feira (dia 26), durante a inauguração da Base Integrada de Segurança Pública Subtenente PM Marcelo dos Santos Araújo. O local fica em frente à subprefeitura, entre as avenidas Retiro e Antônio de Almeida, e abrigará o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que possibilitará à Prefeitura a contratação de 45 policiais militares para trabalhar em seus dias de folga.

Na Base Integrada de Segurança Pública ficarão as viaturas do Proeis, onde estarão a bordo dois policiais militares e um guarda municipal. Eles farão patrulhamento todos os dias pelos bairros Retiro e Aterrado. Os agentes serão auxiliados por profissionais que ficarão na base, monitorando as 130 câmeras instaladas na região. O trabalho funcionará aos moldes do que já acontece com a “Operação Segurança Presente”, nos centros comerciais da Vila Santa Cecília e da Avenida Amaral Peixoto (Centro), que já monitoram 100 câmeras.

O coordenador do Proeis, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, elogiou a participação do governo municipal na gestão da segurança pública e comentou sobre os avanços que o programa pode ter em Volta Redonda. “É fundamental a participação da prefeitura na questão da segurança pública. É um tema de suma importância para a qualidade de vida dos moradores. A segurança impacta diretamente na economia, mobilidade urbana e educação. A implantação desta base abre a oportunidade de expansão do programa a outros bairros”, falou.

Familiares do homenageado, o subtenente PM Marcelo Araújo, vítima de Covid-19 em janeiro de 2021, estiveram presentes na cerimônia; além de representantes das polícias Civil e Rodoviária Federal, vereadores e membros da sociedade civil organizada, entre outros.

Foto: Evandro Freitas