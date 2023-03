O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, acompanhado do Secretário de Serviços Públicos Jailson de Azevedo Rodrigues, esteve nesta quinta-feira (dia 02), no bairro Palmeiras, para acompanhar as obras de contenção de encostas que estão sendo realizadas na Beira Rio e anunciou novos investimentos que irão contemplar a localidade. Os serviços fazem parte do pacote de obras de infraestrutura no valor de mais de R $13 milhões com recursos próprios, anunciado em janeiro e que beneficiará vários bairros.

Além do muro de contenção e obras de drenagem e recapeamento asfáltico das Ruas Salgado Filho, Travessa Castelo Branco, das Palmeiras, Rua Maria Laura Reis, João Ezequiel Generoso, Rua Maria Estetolina, Rua Paulino de Souza, Mário Corrêa, Mário Vieira, recentemente concluídas o prefeito falou sobre outros investimentos que em breve começam no bairro.

– Vamos fazer reforma da quadra, do campo que receberá gramado sintético, e ampliação da escola Municipal Maria do Carmo Fadul Ferreira. São obras muito aguardadas pela população e que iremos executar esse ano – adiantou.

De acordo com o prefeito Ednardo Barbosa, o pacote de investimentos contemplará ainda outras áreas risco da cidade identificadas pela Defesa Civil

Serão obras de drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica, construção de encostas, reformas e construção de espaços e prédios públicos.

Foto: divulgação