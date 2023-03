Na próxima semana as cidades de Paracambi, Vassouras e Valença, vão receber as equipes técnicas de várias áreas da Secretaria de estado de educação, oferecendo mais de 50 serviços diferentes aos alunos, pais e servidores.

O objetivo é aproximar a Seeduc da comunidade escolar, solucionando demandas como emissão de certificados, quadro de horários, vagas disponíveis, transporte escolar e questões administrativas dos servidores da rede, como verificação de aposentadorias e contagem de tempo de serviço à educação.

Ano passado, o Seeduc + Perto atendeu cerca de 2 mil pessoas da comunidade escolar, em 25 regiões do Estado. Implementado pela Secretaria de estado de Educação, o programa contribui, também, para evitar o deslocamento à sede do órgão pela população de municípios e bairros mais distantes do centro do Rio.

O Seeduc+ Perto é aguardado com expectativa por estudantes, servidores e responsáveis, não só pelas escolas onde estará baseado, mas por outras unidades estaduais do entorno.

Em Paracambi, primeira parada da edição 2023 no interior, alunas do curso normal farão uma apresentação, dando boas vindas à equipe!

Serviço:

Data: 14/03/2023

Local: CE Presidente Rodrigues Alves – Paracambi

Horário: 10h às 16h.

Endereço: Av. dos Operários, Nº 205 – Centro, Paracambi

Data: 15/03/2023

Local: CE Ministro Raul Fernandes – Vassouras

Horário: 10h às 16h.

Endereço: R. Nilo Peçanha, Nº 166 – Centro, Vassouras

Data: 16/03/2023

Local: CE José Fonseca – Valença

Horário: 10h às 16h.

Endereço: Av. Nilo Peçanha, 82 – Centro, Valença

Foto: Divulgação