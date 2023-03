O Governo do Estado lançou, no Diário Oficial desta sexta-feira (dia 10), edital para a construção de 128 unidades habitacionais em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os apartamentos serão erguidos no bairro da Monsuaba, que foi afetado pelas fortes chuvas em abril do ano passado. Esta é a fase inicial do projeto desenvolvido pela nova Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehis), que terá o investimento de R$ 35,7 milhões.

“Criamos a secretaria em janeiro e pedi prioridade na construção de moradias para atender famílias que perderam suas casas em desastres. O de Angra é apenas o primeiro. Seguimos buscando terrenos para que possamos desenvolver mais projetos e atender demandas antigas”, afirmou o governador Cláudio Castro.

De acordo com o secretário de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire, a cooperação da Prefeitura de Angra dos Reis contribuiu para que a cidade fosse uma das primeiras contempladas.

“A prefeitura cedeu o terreno e buscou responder o quanto antes as exigências que são de competência municipal. Vamos poder construir moradias que trarão mais segurança e qualidade de vida a famílias castigadas pelas chuvas. A abertura dos envelopes será no fim de abril e queremos ver essa obra começando o quanto antes”, afirmou o secretário Bruno Dauaire.

O empreendimento prevê cinco blocos residenciais, com quatro andares cada um. Os apartamentos terão dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e varanda, totalizando 48,81m² de área útil. Das 128 unidades, 32 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). O acesso aos blocos será feito por rampas e as travessias elevadas vão interligar prédios, dando mais acessibilidade ao conjunto.

O conjunto habitacional localizado na Rua dos Sem Terra também vai contar com três espaços de lazer, sendo dois de recreação infantil e uma Academia da Terceira Idade. No espaço estão previstas ainda 72 vagas de estacionamento para carros e 105 vagas para bicicletas.