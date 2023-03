Um motorista alcoolizado provocou um acidente na tarde deste domingo (dia 19), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fato envolveu dois caminhões e foi registrado por volta das 13h40, próximo ao bairro Vila Ursulino.

No local, a equipe DELTA da 7ª DEL PRF apurou que o condutor de um dos veículos perdeu o controle ao fazer a curva na pista de retorno, colidindo lateralmente em uma carreta que seguia no sentido contrário. O condutor da Scania saiu ileso. Já o motorista do caminhão sofreu algumas escoriações e reclamava de dor na perna direita, sendo socorrido por equipe de resgate do SAMU para a Santa Casa de Misericórdia.

Segundo a PRF, ao serem realizados testes etílicos nos envolvidos, foi verificado que motorista do caminhão apresentou resultado positivo para embriaguez. Pela quantidade aferida, segundo a equipe, coube apenas medida administrativa de multa no valor R$ 2.934,70 e suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O local do acidente ficou totalmente interditado por cerca de uma hora, gerando um pequeno congestionamento. Motoristas que estavam em veículos de passeio conseguiram manobrar e retornar procurando outro acesso. No entanto, veículos pesados ficaram aguardando a liberação, já que não havia espaço para manobra.

Foto: Divulgação/PRF