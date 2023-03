O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), ofereceu denúncia em face de um casal de irmãos pelo crime de lavagem de capitais (operação que visa ocultar ou dissimular a incorporação ganhos financeiros ou patrimoniais obtidos com determinadas atividades ilícitas), com indícios de participação em associação criminosa vinculada ao tráfico de drogas no Município de Barra do Piraí.

De acordo com a denúncia, em julho de 2020, a mulher foi abordada por policiais militares na Rodovia RJ-127, na altura do bairro Ramalho, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, e com ela foram encontrados o valor de R$ 22.690 mil e uma agenda contendo o nome de pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. Para ocultar a origem do dinheiro, ela apresentou um documento forjado, de instrumento particular de promessa de compra e venda de um imóvel, supostamente firmado com seu irmão.

Ainda de acordo com a denúncia, quando houve a apreensão do dinheiro e da agenda, a denunciada estava em companhia de um conhecido traficante da cidade de Vassouras, ostentando condenação anterior pela prática de crimes ligados ao tráfico de drogas.

A mulher começou a ser investigada em um inquérito oriundo da operação “Visão Águia”, deflagrada pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí e 88ª DP (Barra do Piraí), em 2018, para o combate à organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, com domínio do tráfico de drogas da cidade de Barra do Piraí e região.