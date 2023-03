No próximo sábado (dia 1ª), o Detran.RJ promoverá mais um mutirão especial para quem precisa realizar serviços de identificação civil no departamento. Serão oferecidas cerca de 2.600 vagas para primeira e segunda vias da carteira de identidade e carteira SEAP. O atendimento será realizado em 40 unidades do departamento, em todo o Estado do Rio.

As vagas estarão disponíveis a partir do meio-dia desta quarta-feira (dia 29) e os agendamentos devem ser realizados somente pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br).

“Este sábado será uma nova oportunidade para os usuários que não conseguem tirar a carteira de identidade nos dias úteis. Vamos abrir 40 postos, em todo o estado, oferecendo um atendimento especial para o cidadão fluminense”, diz o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Desde o início de sua gestão, Konder realizou 62 mutirões especiais aos sábados, oferecendo a cerca de 220 mil usuários serviços de identidade, habilitação e de veículos. Em 2022, também foram organizados quatro mutirões exclusivos para atender os motociclistas, especialmente os profissionais que trabalham com entregas, além de dois mutirões para fornecer carteiras de identidade a estudantes que fizeram o Enem e outros vestibulares, cursos e concursos.



Confira as unidades que participarão da ação deste sábado (dia 1ª):

Angra dos Reis – 8h às 14h

Barra Mansa – 8h às 14h

Paraty – 8h às 14h

Volta Redonda – 8h às 14h

West Shopping – 10h às 16h