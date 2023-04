O Volta Redonda anunciou nesta terça-feira (dia 4) mais duas novas contratações visando o decorrer da temporada 2023. Trata-se dos zagueiros Léo Gobo e Gabriel Bahia.

O zagueiro Léo Gobo, de 26 anos, chega com o contrato válido até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta estava no Oeste-SP, onde disputou o Paulista A2 no início da temporada. Ele possui passagens por Taubaté, Manthiqueira, São José, Velo Clube, Pouso Alegre e Santo André.

Outro reforço é o zagueiro Gabriel Bahia, de 24 anos. Ele chega por empréstimo do Bandeirantes-SP, até o fim Campeonato Carioca de 2024, com opção de compra pelo Volta Redonda. O zagueiro disputou o Paulista A3 na temporada e possui passagens por Juazeirense, Andradina e Matonense.

Léo Gobo e Gabriel Bahia já passaram pelos exames médicos e iniciaram os trabalhos com os companheiros de equipe. O Volta Redonda volta a campo no próximo dia 11, contra o Bahia, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Fotos: Divulgação VRFC