As escolinhas de futebol do projeto Passaporte Para Vitória – sob gestão do Instituto Léo Moura e realizado via Ministério do Esporte – que já são um sucesso em várias cidades do Estado e também do Brasil, terão o reforço de mais 15 núcleos que estão tendo seus contratos renovados.

Ao todo, no Estado do Rio, são 27 núcleos com recursos do mandato do deputado federal Luiz Lima (PL/RJ).

Desses, 12 já estão em funcionamento, entre eles, na Região Sul Fluminense, o projeto já está em andamento nas cidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e ainda em Piraí. Outros 15 estão tendo os seus respectivos contratos renovados nos municípios de Santo Antônio de Pádua; Cachoeiras de Macacu; Cantagalo; Cordeiro; Nova Friburgo 1 – Filó; Nova Friburgo 2 – Lumiar; Cardoso Moreira; Italva; Cabo Frio; Rio de Janeiro – Conjunto da Marinha/Bangu; Carmo; Duas Barras; Pinheiral; Rio de Janeiro – Santa Cruz e Sapucaia.

Os núcleos já funcionavam há cerca de dois anos e, pelo excelente trabalho desenvolvido, estão sendo renovados por mais 12 meses. Cada núcleo da escola de futebol custa, aproximadamente, R$ 360 mil por ano, com capacidade para atender até 300 alunos. Podem participar meninos e meninas, com idade entre cinco e 17 anos, que vivem em vulnerabilidade social e, também, pessoas com deficiência (sem limite de idade).

Segundo o coordenador de projetos, Juarez Lopes, o Instituto Léo Moura é capacitado pelo Comitê do Paradesporto, o que permite atender em nossas escolinhas esse público específico. Ele acrescenta que o futebol, quando inserido em projetos sociais, tem como intenção ser uma ferramenta de transformação social, pois conecta jovens e comunidades carentes com o objetivo principal de formar cidadãos. “Através da prática esportiva é possível promover a socialização, rotina, cumprimento de regras, disciplina, trabalho em equipe, liderança, respeito, persistência, solidariedade e cooperação, além de proporcionar situações que os motivem a aprender com os erros e conquistar grandes realizações”, destacou o coordenador, informando que todos os alunos devidamente matriculados recebem camisa, short, meião, chuteira e mochila para os treinamentos. Além de terem à disposição diversos materiais para aprendizagem em campo.

Projeto pioneiro

O projeto Passaporte Para Vitória é pioneiro em vários quesitos, com avaliação positiva dos pais e também das escolas. No âmbito familiar, o impacto do projeto vai além de provocar uma melhora no comportamento do jovem. Também se dá no envolvimento dos pais nas atividades de seus filhos, construindo uma relação de proximidade com o projeto e fazendo com que os valores trabalhados dentro de campo possam, de alguma forma, chegar às residências de todos os envolvidos.

Na escola, o projeto faz com que os alunos tenham um bom desempenho, fazendo-o perceber o quanto essa experiência pode contribuir significativamente para a sua vida e possibilitar que ele seja o agente de mudança dele mesmo, da sua família e da sua condição social.

Para se inscrever, basta acessar o site www.passaporteparavitoria.com.br, lá estão descritas todas informações necessárias sobre os núcleos e, também, sobre a documentação necessária e seus respectivos endereços.

Foto: Divulgação