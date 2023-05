No último dia 19, a Transporte Excelsior promoveu palestra, ministrada pela auxiliar administrativa da World Seg, Yasmin Hevellyn. O objetivo foi informar sobre a realização correta dos primeiros socorros aos colaboradores do Centro de Manutenção. A iniciativa faz parte do compromisso da transportadora com a saúde e segurança dos funcionários dentro e fora do local de trabalho.

Durante a palestra, Yasmin abordou a importância da assistência imediata até a chegada de ajuda profissional. Em emergências, a prestação de socorros com a técnica certa pode salvar vidas. A World Seg é uma empresa especializada em segurança do trabalho e treinamento, que busca oferecer soluções para prevenir acidentes e promover a segurança de trabalhadores em diversas áreas.

“Saber como o que fazer em casos de desmaio, crises convulsivas e queimadura é de extrema importância, pois muitos não sabem como reagir. Ressaltei também que a utilização de pasta de dente na região afetada é completamente equivocada. A recepção dos colaboradores foi muito positiva, todos estavam bem concentrados na explicação e alguns vieram conversar e tirar dúvidas”, declarou Yasmin.

A Transporte Excelsior, por sua vez, reforça o seu compromisso com o bem-estar de seus colaboradores, por meio de treinamentos e palestras que preparam os funcionários para as situações mais diversas do dia-a-dia. A empresa busca promover a cultura de prevenção de acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos.

Foto: divulgação