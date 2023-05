O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deu início, nesta segunda-feira (dia 8), às inscrições para o seu processo seletivo visando a contratação de 316 estagiários em todo o Brasil. Sem taxa de inscrição, os interessados devem preencher o formulário e realizar uma prova online pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 23 de maio.

As vagas são destinadas para estudantes de ensino superior de diversas áreas, com oportunidades de trabalho nas modalidades presencial, home office ou híbrida. Os cursos elegíveis para inscrição são Ciências Contábeis, Arquivologia, Economia, Direito, Administração, Biblioteconomia, Secretariado, Engenharia de Produção, Engenharia Cartográfica, Arquitetura, Geografia, Geologia, Psicologia, Ciências Biológicas, Tecnologia da Informação, Letras, História, Estatística, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Audiovisual e Cinema. Cabe informar que estudantes que estejam a seis meses ou menos do término do curso não serão convocados.

Para os estagiários selecionados, o IBGE oferece uma bolsa-auxílio de R$ 787,98 para jornadas de 20 horas semanais e R$ 1.125,69 para jornadas de 30 horas, além de auxílio-transporte nos dias de trabalho presencial. Há uma reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos e pardos.

As vagas estão distribuídas por todo o país, sendo que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal concentram o maior número delas. A previsão é de que o resultado do processo seletivo seja divulgado no dia 23 de junho, com as contratações iniciando em julho.

Para mais informações e acesso ao edital, os interessados devem visitar o site do IBGE.