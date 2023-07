A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na manhã de quinta (dia 20), no Jardim Belvedere, em Volta Redonda, um homem de 33 anos que dirigia uma Toyota Hilux. Eles estavam em deslocamento pela cidade quando desconfiaram do carro e decidiram fazer uma abordagem.

Segundo os agentes, o carro apresenta indícios de adulteração de sinais identificadores. O veículo, com placa de Andrelândia, Sul de Minas Gerais, consta como roubado, com registro feito na delegacia da cidade mineira no dia 16 de junho deste ano.

O condutor apresentou um documento de autorização de transferência de propriedade de veículos com indícios de falsificação. O caso foi levado para a Delegacia de Polícia Federal no Aterrado.

Os agentes estão apurando se a Hilux é um dos veículos que foram roubados no dia 15 de junho na zona rural de Bom de Jardim de Minas. Naquele dia, sete criminosos armados invadiram à noite a casa de um empresário de 45 anos, roubando joias, celulares, aparelhos de TV e três carros. Também foi roubado um drone de marca e modelo semelhante ao que foi encontrado pelos policiais rodoviários no interior da Hilux.

O condutor disse à polícia que comprou a Hilux numa loja da Barra da Tijuca no dia 26 do mês passado, pagando com R$ 110 mil em dinheiro mais um Honda Civic. Com ele, os agentes apreenderam também R$ 6.607, que ele disse ser proveniente do faturamento de lojas de açaí que possui em Barra Mansa. O caso segue em apuração agora pela Polícia Federal, por se tratar de uso de documento falso.

