O Resende foi derrotado por 2 a 1 pelo Vitória-ES na tarde deste domingo (dia 23), no estádio do Trabalhador, pela última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Gigante do Vale se despede do Brasileiro e foca agora na A2 do Campeonato Carioca, quando entra em campo nesta quarta-feira (dia 26), às 14h45, para enfrentar o Marica em partida adiada da 4° rodada da A2 do Campeonato Carioca.

O jogo

O Vitória-ES saiu na frente no Trabalhador. Tony, de pênalti, abriu o placar para os visitantes aos 30 minutos.

O Resende buscou o empate no primeiro tempo, assustou com Amarildo e Igor Bolt, porém, terminou a primeira etapa atrás no marcador.

Na volta do intervalo, o técnico Carlos Leiria adiantou a equipe em busca do empate, porém, foram os visitantes que marcaram novamente, mais uma vez com Tony, aos 29 minutos.

O Gigante do Vale diminuiu a vantagem aos 36 minutos da segunda etapa, com Zizu, porém, não conseguiu chegar ao empate. Fim de jogo no Trabalhador: Resende 1×2 Vitória-ES.

Foto: Clara Fafá (@clarafafa_foto/ Vitória FC)